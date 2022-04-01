رسميا.. 326 وكالة سياحية ستنظم العمرة هذا الموسم
أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أن 326 وكالة سياحية تحصلت على ترخيص لتنظيم موسم العمرة هذه السنة بعد انتهاء آجال التسجيل.
وحسب بيان للديوان، أكد من خلاله أنه تم إنتهاء الآجال الخاصة بالإجراءات المتعلقة بعملية تنظيم نشاط العمرة لموسم 1443 هـ. والتي انطلقت مساء الاحد 27 مارس. كما أن النتائج أسفرت عن 469 وكالة سياحية مسجلة في البوابة الجزائرية للعمرة. كما أن عدد الوكالات المتحصلة على ترخيص تنظيم نشاط العمرة بلغ 326 وكالة. وعدد الملفات قيد الدراسة هي 42 ملفا.
من جهته دعا الديوان الوطني للحج والعمرة جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة. التعامل مع وكالات السياحة والأسفار المتحصلة على ترخيص تنظيم نشاط العمرة لهذا الموسم 1443. والواردة في القائمة المنشورة في الموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة.
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هذه ضوابط تنظيم نشاط العمرة
كشف الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الخميس، عن ضوابط تنظيم العمرة لموسم 1443هـ. بالنسبة للوكالات السياحية والأسفار المعنية بتنظيم هذه الشعيرة.
وفي بيان للديوان،أنهى الى علم كافة الوكالات السياحية المعنية أنه يكون تنظيم جميع العمليان المتعلقة بنشاط العمرة حصريا عبر البوابة الجزائرية للعمرة.
كما أن القبول المبدئي على طلب الوكالة السياحية بالمشاركة في تنظيم نشاط العمرة الكترونيا عبر البوابة الالكترونية في حال حال قبول ملها.
بالمقابل بتم ابلاغ الوكالة الكترونيا عبر البوابة بنتائج دراسة ملفها من طرف اللجنة المختصة في غضون 24 ساعة على اقصى تقدير. كما أن هناك ضوابط أخرى
130 وكالة سياحية تحصلت على ترخيص لتنظيم العمرة
وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد أعلن سابقا أنه تم إختيار 130 وكالة سياحية كقائمة أولية ومنحها تراخيص لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1443 هـ. إلى غاية يوم أمس 29 مارس.
وحسب بيان للديوان، فإن هذه الوكالات إستكملت كافة الإجراءات الخاصة بالعملية إلى غاية مساء أمس الثلاثاء 29 2022م. كما تتواصل عملية ترخيص الوكالات المترشحة تبعا للآجال المحددة للعملية. عبر البوابة الإلكترونية. وكان الديوان الوطني، قد أعلن عن تحصل 28 وكالة سياحة على الموافقة الأولية لتنظيم نشاط العمرة.