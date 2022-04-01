رسميا.. 326 وكالة سياحية ستنظم العمرة هذا الموسم

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أن 326 وكالة سياحية تحصلت على ترخيص لتنظيم موسم العمرة هذه السنة بعد انتهاء آجال التسجيل.

وحسب بيان للديوان، أكد من خلاله أنه تم إنتهاء الآجال الخاصة بالإجراءات المتعلقة بعملية تنظيم نشاط العمرة لموسم 1443 هـ. والتي انطلقت مساء الاحد 27 مارس. كما أن النتائج أسفرت عن 469 وكالة سياحية مسجلة في البوابة الجزائرية للعمرة. كما أن عدد الوكالات المتحصلة على ترخيص تنظيم نشاط العمرة بلغ 326 وكالة. وعدد الملفات قيد الدراسة هي 42 ملفا.

من جهته دعا الديوان الوطني للحج والعمرة جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة. التعامل مع وكالات السياحة والأسفار المتحصلة على ترخيص تنظيم نشاط العمرة لهذا الموسم 1443. والواردة في القائمة المنشورة في الموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة.

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