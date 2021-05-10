رسميا.. 4 آلاف مليار لتطبيق الزيادات في معاشات المتقاعدين شهر جوان

ستطبّق بأثر رجعي لفائدة 3 ملايين و300 ألف متقاعد

معاشات ماي ستصبّ يوم السبت من دون زيادات

رصد الصندوق الوطني للتقاعد، أربعة آلاف مليار سنتيم من أجل فرض الزيادات في معاشات ثلاثة ملايين و300 ألف متقاعد، منتصف جوان الداخل.

أكدت مصادر رسمية من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، استحالة تطبيق الزيادات في معاشات ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متقاعد، يوم الخامس عشر من شهر ماي الجاري، وأفادت بأن الزيادات المفروضة هذه السنة بنسب تتراوح من اثنين إلى سبعة من المئة، ستطبق شهر جوان الداخل، بأثر رجعي بداية من ماي، حيث رصد الصندوق الوطني للتقاعد لتطبيق الزيادات، غلافا ماليا يقدر بأربعة ملايير دينار، أي ما يعادل أربعة آلاف مليار سنتيم.

وستتراوح نسب الزيادات، على عكس السنوات الماضية، بين اثنين، ثلاثة، أربعة وسبعة من المئة، مع مراعاة قيمة المعاش الذي يتقاضاه المتقاعد، علما أن أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم المنعقد منذ أكثر من أسبوعين، قد اقترحوا العودة إلى العمل بالنسب المفروضة عام 2019، والتي تتراوح بين 1.5 و 6 من المئة، لتكون النسبة الأخيرة من نصيب الفئة التي يساوي أو يقل معاشها عن عشرين ألف دينار و3 بالمئة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 20 ألف دينار وتساوي أو أقل من 40 ألف دينار و2.5 بالمئة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 40 ألف دينار وتساوي أو أقل من 60 ألف دينار و2 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 60 ألف دينار وتساوي أو أقل من 80 ألف دينار، وأخيرا 1.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 80 ألف دينار.

وترصد إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، سنويا، غلافا ماليا يقدر بـ 4300 مليار سنتيم، أي بمعدل ثلاثمائة وسبعين مليار سنتيم في الشهر الواحد لتطبيق الزيادات، مما جعل المبلغ المالي الشهري المخصص لصب المعاشات يرتفع من عشرة آلاف و800 مليار في الشهر إلى أزيد 11 ألف مليار سنتيم منذ نهاية شهر جوان من العام الماضي.