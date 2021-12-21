رسميا.. 5 حكام جزائريين يشاركون في “كان” الكاميرون

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن قائمة الحكام المعنيين بالمُشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 الكاميرون.

وضمت القائمة 24 حكماً رئيسيا و 31 حكماً مساعداً وثمانية حكام مساعدين بالفيديو من 36 دولة.

كما ضمت القائمة أيضا 5 حكام جزائريين يتقدمهم حكم الساحة مصطفى غربال والحكمين المُساعدين عبد الحق إيتشيالي ومقران غوراري.

أما في تقنية الفيديو “الفار” فسيكون الثنائي الجزائري لحلو بن براهم ومهدي عبيد شارف متواجدا في مباريات الكان.

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وصل رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي للإجتماع مع رئيس الجمهورية. وتحديد مصير كأس أمم إفريقية المقبلة.

وكان في إستقبال رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل إيتو، في إنتظار أن يتم إنعقاد إجتماع حاسم يوم الأربعاء لتحديد مصير كأس أمم إفريقيا.

ويسعى موتسيبي لإقناع صامويل إيتو بتأجيل كأس أمم إفريقيا إستجابة لمطالب الإتحاد الدولي “الفيفا” بسبب ضغط الأندية الأوروبية التي ترفض تسريح لاعبيها خوفا من إنتشار فيروس كورونا.

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وسيكون الجمهور الجزائري على موعد مع متابعة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي. عبر عدد من القنوات الأوروبية في كأس أمم افريقيا بالكاميرون.

وأعلنت قناة “سكاي” و “بي بي سي” في بريطانيا عن حصولهما بشكل رسمي على حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستجري بالكاميرون.

كما أعلنت “سكاي” أنّها ستعرض 52 مبارة، فيما ستعرض بي بي سي مباريات “ربع النهائي و نصف النهائي و النهائي على قنواتها”.

وسيشارك المنتخب الوطني في مجموعة تضم كل من كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

يذكر، أن التلفزيون العمومي لم يعلن بعد قرار بثه مباريات الكتيبة الوطنية في العرس الكروي من عدمها.

وعاد مسلسل تأجيل “الكان” ليعرف حلقة جديدة منه في الساعات الماضية، وذلك بعد ضغوطات من جياني إنفانتينو والأندية الأوروبية الكبيرة.

وكشفت “بي إن سبورتس”، عن إجتماع طارىء بين رئيس الفيفا ونظيره رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، لدراسة هذه القضية الشائكة.

وأكد المصدر السالف ذكره، بأن إنفانتينو مصر على تأجيل المنافسة، بحجة الإنتشار السريع المتحور أوميكرون في القارة السمراء.

ويصر السويسري، على وجود تهديد على صحة اللاعبين الذين سيكونون معنيين بالمشاركة في المنافسة الإفريقية.

ويفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية للكاف في الساعات القادمة، من أجل دراسة مستقبل كأس إفريقيا والحسم فيها بشكل نهائي.

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