رسميا.. المنتخب المحلّي في “الشان”

تأهل المنتخب الوطني المحلي رسميا إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين (شان)، بعد فوزه، مساء الجمعة، أمام منتخب غامبيا بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ثلاثية المنتخب الوطني المحلي كل من عبد الرحمن مزيان في الدقيقة 46. وعادل بولبينة في الدقيقتين 71 و91 من المباراة التي جرت بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وفاز رجال المدرب مجيد بوقرة ذهابا وإيابا بثلاثية دون رد،بعد العودة بالتعادل السلبي من غامبيا.

وكانت “الكاف” أخرت مباراة المنتخب المحلي أمام نظيره الغامبي، حيث انطلقت على الساعة الثامنة والنصف ليلاً بدل السابعة تماماً بسبب تأخر وصول بعثة المنتخب الضيف.

واعتمد مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، في ثاني خرجة رسمية له منذ أن تسلّم مهامه، على التشكيلة التالية:

بن بوط، مداني، غزالة، خاسف، حلايمية، مرباح، بوراس، بوكرشاوي، أخريب، مزيان، محيوص.

وبدأ محليو “الخُضر” المباراة بصعوبة، إذ لم يتمكنوا من الوصول إلى شباك حارس المنتخب الغامبي طوال أطوار الشوط الأول من المباراة، وهو ما أدخل الشك في نفوس الجماهير الغفيرة التي حضرت بملعب 19 ماي 1956 بعنابة. لتنتهي المرحلة الأولى بالتعادل دون أهداف.

تعليمات المدرب مجيد بوقرة آتت أكلها فور العودة من غرف تغيير الملابس، إذ افتتح لاعب شباب بلوزداد، عبد الرحمن مزيان، النتيجة للخُضر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بعد انطلاقة ممتازة.

وواصل المنتخب المحلي ضغطه على الضيوف وسنحت له عدة فرص للتسجيل، قبل أن يتمكن نجم البطولة الوطنية المتألق مع نادي بارادو، عادل بولبينة، من تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ71.

وعاد اللاعب نفسه (بولبينة) لتعميق الفارق بالهدف الثالث والثاني له في المباراة في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع.

وبذلك، حقق محليو “الخُضر، التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان) التي تحتضنها كينيا، أوغندا وتنزانيا في الفترة من 2 إلى 30 أوت 2025.