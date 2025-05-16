رسميا.. سعيد عليق يعود إلى اتحاد العاصمة

في تطور بارز يشهده بيت اتحاد العاصمة، أعلن الناطق الرسمي للنادي طارق حاج عدلان، اليوم الجمعة، عبر تصريحات أدلى بها للإذاعة الوطنية، عن عودة الرئيس التاريخي للنادي، سعيد عليق، لتولي منصب المدير العام للفريق.

وأكد حاج عدلان أن سعيد عليق، الذي يعَدُّ من أبرز الشخصيات في تاريخ الاتحاد وأكثرها تأثيرًا. سيبدأ مهامه بشكل رسمي على رأس الإدارة العامة. مشيرًا إلى أنه سيدشّن حضوره بدايةً من المباراة المقبلة التي سيخوضها الفريق أمام أتلتيك بارادو.

وتأتي عودة عليق في وقت حساس يمر به الاتحاد. سواء من حيث النتائج أو الاستقرار الإداري، ما يجعل حضوره عنصرًا محفزًا ومطمئنًا لجماهير “سوسطارة” التي طالما ربطت اسم النادي بهذا الرجل الذي ساهم في صنع أمجاده.

يذكر أن سعيد عليق شغل سابقًا منصب رئيس اتحاد العاصمة لفترات طويلة وحقق خلالها العديد من الألقاب. ويمتلك خبرة واسعة في التسيير الرياضي.