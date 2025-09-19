رسميا.. لوكا زيدان يغيّر جنسيته الرياضية ويختار الجزائر

تحصّل حارس مرمى نادي غرناطة الإسباني، لوكا زيدان، نجل النجم السابق زين الدين زيدان، على الجنسية الرياضية الجزائرية.

بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على طلب تغيير جنسيته الرياضية.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن هذا القرار، ليصبح لوكا زيدان مؤهلًا رسميًا لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

كما أشار بيان “الفاف” إلى أن الحارس صاحب 27 عاما، بات، ابتداء من اليوم، تحت تصرف المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن لوكا زيدان، سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي في الفئات الشبانية، قبل أن يقرر حمل ألوان الجزائر، بلد أصول والده.

وقد تم إدراج اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين غيّروا جنسيتهم الرياضية، عبر المنصة الرقمية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

هذا القرار يعتبر مكسبا جديدا للمنتخب الوطني، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة تحسبا لتصفيات كأس العالم والمنافسات القارية القادمة. وخاصة في حراسة المرمى.

