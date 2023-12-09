رسميا.. هذا هو موعد خروج أوّل سيارة فيات جزائرية

كشف اليوم والي ولاية وهران سعيد سعيود عن تاريخ تسليم مصنع “فيات” للسيارات بالمنطقة الصناعية طفراوي.

وفي لقاء تشاوري بحضور فعاليات المجتمع المدني للولاية أعلن والي وهران أن تسليم مصنع “فيات” للسيارات سيكون هذا الاسبوع، والذي سيوفر مناصب شغل جديدة لمختلف فئات المجتمع.

وحسب الصفحة الرسمية للولاية اكد سعيد سعيود إلتزام مجمع الإيطالي ” ستيلاتيس” بتعهداته بتسليم مصنع فيات في الآجال التعاقدية وذلك قبل 15 ديسمبر 2023.

وفي ذات اللقاء التشاوري تم مناقشة عدة مقترحات حول مدينة وهران، واختيار المشاريع الجوارية التي تتناسب وأولويات المواطنين.

كما تم التأكيد على أولوية قطاع السكن، وأن الولاية ستستفيد من حصة هامّة من البرنامج الذي أقرّه رئيس الجمهورية.

بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، وقصر الباي الذي يعتبر معلم سياحي هام إلى جانب مساجد وساحات عتيقة أخرى، فضلا على استكمال عمليات إعادة الاعتبار للمباني القديمة.

وثمن اللقاء دور المجتمع المدني كوسيط ناقل لاهتمامات المواطن الاجتماعية، البيئية، التنموية والثقافية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بتجسيد الديمقراطية التشاركية. ومواصلة عمليات التهيئة وإعادة الاعتبار للطرقات وإنشاء مساحات خضراء.