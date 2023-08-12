رسميا.. يعيش مدربا لأولمبي الشلف

عيّنت إدارة فريق أولمبي الشلف المدرب عبد القادر يعيش على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب عبد القادر عمراني.

كما سيباشر المدرب المخضرم، مهامه على رأس الفريق بداية من اليوم، في حصة الاستأناف.

وقالت إدارة “لايصو” ان المدرب عبد القادر يعيش سيكون معنيا بالسفرية إلى نيجيريا، تحسبا لإجراء المباراة المرتقبة في ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسة كاس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

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