رسميا .. أنت مسجل في عدل 3 في هذه الحالة

أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة مساء اليوم بيانا هاما بخصوص منصة التسجيل في برنامج “عدل 3” .

وأوضحت الوزارة في بيانها أن كل مواطن تلقى الرسالة الصوتية المتعلقة بالتسجيل في برنامج “عدل 3” بعد اتصاله بالرقم الثابت المعروض في المنصة يعتبر مسجلاً .

وجاء هذا بعد العديد من الإستفسارات من المواطنين بخصوص عدم تمكنهم من تحميلهم لوثيقة البيانات الخاصة بهم رغم اتصالهم بالرقم الثابت وتأكيد نجاح عملية التسجيل.

كما بعتير مسجل في في برنماج سكنات عدل 3 كل من قام بتحميل وثيقة البيانات الخاصة بالتسجيل

وتم لليوم الثاني فتحت منصة التسجيل في برنامج “عدل 3” من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى غاية السادسة مساء (18:00).

وأكد الوزارة أن عدد المسجلين بلغ 452 ألف مكتتب عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة السادسة (18:00) من مساء اليوم السبت، 06 جويلية 2024.

وتعلم الوزارة كافة المواطنين أن عملية التسجيل ستستمر في منصة التسجيل الرقمية لبرنامج “عدل 3” يوم الغد الأحد، 07 جويلية 2024، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا (08:00) وحتى السادسة مساءً (18:00). وستستمر هذه العملية يوميًا حتى يتمكن كل مواطن من التسجيل.

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