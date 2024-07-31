رسميا.. الترجي التونسي يتعاقد مع بلايلي لموسمين

رسم نادي الترجي التونسي تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي لموسمين قادما من مولودية الجزائر بعد سيناريو التحاق “هيتشكوكي”.

وكان يوسف بلايلي قد منح موافقته لنادي الترجي التونسي،بعدماوصل إلى نقطة النهاية مع إدارة الرئيس حكيم حاج رجم خلال تفاوضه معهم حول وضعيته.

وحقق نادي المكشخة أمال وأحلام إبن مدينة وهران بالتحاق شقيقه فارس بنادي مستقبل سليمان الذي يعتبر الفريق ب لنادي الترجي التونسي.

و من المنتظر، أن يشارك بلايلي رفقة نادي الترجي التونسي في البطولة و الكأس ومونديال الاندية الذي قد يفتح له باب العودة الى الخضر رغم صعوبة المهمة.