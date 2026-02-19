رسميا.. بلال دزيري مدربا لاتحاد خنشلة

أعلنت إدارة نادي اتحاد خنشلة، سهرة الخميس، تعيين بلال دزيري مدربا رئيسًا للفريق، وذلك بعد اعتذاره عن تدريب مولودية وهران في خطوة مفاجئة.

وكشفت إدارة “السيسكاوة” أن الطاقم الفني سيضم، إلى جانب المدرب الرئيس بلال دزيري، كلًّا من حدو مولاي، في منصب مدرب مساعد، وأحمد خليل خباب محضرًا بدنيًّا، مع الإبقاء على مدرب الحراس ربيع بوعزي ضمن الطاقم الفني.

وقد أشرف بلال دزيري وطاقمه، اليوم، على الحصة التدريبية التي جرت بملعب الدار البيضاء، في إطار التحضيرات الجارية لمواجهة نجم بن عكنون يوم السبت المقبل، لحساب الجولة العشرين من الرابطة المحترفة.

وقررت إدارة خنشلة أيضًا، تعيين اللاعب السابق للفريق عادل بوروبة، في منصب المنسق العام للفريق، بهدف تسهيل العمل الإداري والتنظيمي وتعزيز التنسيق بين الطاقمين الإداري والفني واللاعبين.