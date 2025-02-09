رسميا.. عطلة الأمومة 5 أشهر

قرر ئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه مجلس الوزراء بتوسيع استفادة الأمهات من عطلة الامومة من ثلاثة أشهر ونصف إلى 5 أشهر.

وفي الإجتماع ذاته أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلم في قطاع التربية في كل الأطوار.

كما امر رئيس الجمهورية بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية. وذلك للتحقيق سيتم إيفادها للتحقيق في عرقلة إدخال معدات رقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.

أما في مجال النقل أمر رئيس الجمهورية وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ .وذلك بنظام العمل الجديد ينبغي أن يكون 24/ 24 ساعة قبل نهاية فيفري.

كما أسدى الرئيس تبون تعليمات حول نظام العمل الجديد إذ يجب أن يعمم على الموانئ ذات النشاط الاقتصادي.

وفي مجال المناجم أمر رئيس الجمهورية بإدخال تقنيات علمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في قطاع المناجم. كما إستثنى استغلال الأتربة النادرة في الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة.