رسميا.. وداد تلمسان يحقق الصعود إلى القسم الثاني

رسّم فريق وداد تلمسان عودته إلى القسم الثاني هواة بعد غياب دام عدة سنوات، وذلك بعد تحقيقه فوزا مستحقا، اليوم الجمعة، أمام نادي جيل بن داود في المباراة التي جرت بملعب أحمد زبانة بوهران.

وفاز وداد تلمسان بخماسية كاملة مقابل هدف واحد في المباراة التي عرفت حضورا جماهيريا قياسيا.

وسجل الفريق التلمساني حضورا قويا في المنافسة. إذ تمكن من تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية جعلته يتصدر جدول ترتيب مجموعته.

وكان وراء عودة المدرسة التلمسانية إلى القسم الثاني هواة. المهندس موسى بلال ومدرب الحراس هشام مزاير الذي سبق له أن كان حارسا للمنتخب الوطني لسنوات عديدة.

كما يسعى الفريق التلمساني إلى التحضير للموسم القادم بأفضل طريقة. حيث يضع أعضاء الطاقمين الإداري والفني صوب أعينهم مهمة تعزيز الفريق بلاعبين ذوي مستوى عال من أجل التنافس بقوة على المراتب الأول، و العودة إلى حظيرة الكبار.