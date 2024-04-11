رسميًا .. أندية “البريميرليغ” توافق على تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس، رسميا تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي لأول مرة بداية الموسم المقبل بعد موافقة جماعية من قبل الأندية.

وأوضحت رابطة “البريميرليغ” بأن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت بالاجماع على إدخال تقنية التسلل شبه الآلي بداية من الموسم المقبل.

مضيفة بأن هذه الخطوة ستوفر وضعا أسرع لخط التسلل الافتراضي ورسومات عالية الجودة لضمان تجربة بث وملعب محسن.