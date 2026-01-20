رسميًا.. اتصالات الجزائر مالكاً اتحاد خنشلة

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تملكها الرسمي لنادي الاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة، في خطوة نوعية تعكس توجّهًا استراتيجيًا جديدًا يعزّز مكانة الرياضة الجزائرية ويدفع بها نحو آفاق أكثر احترافية واستقرارًا.

وحسب بيان المؤسسة، فقد يأتي هذا القرار انطلاقًا من قناعة راسخة لدى اتصالات الجزائر بأن الاستثمار في نادٍ عريق بحجم اتحاد خنشلة لا يندرج فقط ضمن إطار الرعاية الرياضية، بل يُجسّد التزامًا حقيقيًا بتطوير المنظومة الكروية، وصقل المواهب الشابة، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ قيم الانضباط والتنافس الشريف والتميّز داخل المجتمع الرياضي.

ويمثّل اتحاد خنشلة أحد الأندية ذات الجذور التاريخية والجماهير الوفية، حيث ظلّ على مدار سنوات عنوانًا للإصرار والطموح، رغم التحديات المختلفة.

ومن هذا المنطلق، تسعى اتصالات الجزائر، من خلال هذا المشروع الطموح، إلى مرافقة النادي في مسار تصاعدي واضح المعالم، يرتكز على إرساء حوكمة احترافية عصرية، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفّزة، تسمح للاعبين والطاقم الفني بتقديم أفضل ما لديهم.

كما تهدف هذه الخطوة إلى خلق نموذج تسييري ناجح يقوم على التخطيط طويل المدى، والاستثمار في الفئات الشبانية، وتحسين البنية التنظيمية والرياضية للنادي، بما ينعكس إيجابًا على نتائجه داخل المستطيل الأخضر، ويعزّز حضوره ومكانته في المشهد الكروي الوطني.

وتؤكد اتصالات الجزائر، من خلال تملكها لاتحاد خنشلة، عزمها على جعل النادي مثالًا يُحتذى به في التسيير الاحترافي، والعمل على تحقيق نتائج مشرّفة تليق بتاريخ الفريق، وطموحات جماهيره، والدور المنشود للأندية الجزائرية في المنافسات المحلية والقارية.

بهذه الخطوة، تُفتح صفحة جديدة في تاريخ اتحاد خنشلة، عنوانها الطموح والاستقرار، وآفاقها مستقبل واعد يعكس تلاقي إرادة مؤسسة وطنية كبرى مع تطلعات نادٍ عريق وجمهوره الشغوف.