رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل رياض محرز بعد 3 مواسم حافلة بالإنجازات

أعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، نهاية العلاقة التعاقدية مع النجم الدولي الجزائري المعتزل حديثا، رياض محرز، ليُسدل الستار على تجربة امتدت لثلاثة مواسم، منذ انضمامه إلى الفريق في صيف عام 2023 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووجّه النادي رسالة شكر وتقدير لقائد المنتخب الجزائري السابق، مشيدًا بما قدمه للفريق طوال فترة دفاعه عن ألوان “الراقي”، ومؤكدًا أن بصمته ستظل راسخة في تاريخ النادي.

وخلال مشواره مع الأهلي، خاض محرز 122 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفًا، وصنع 46 هدفًا، ليكون أحد أبرز العناصر التي مثلت الفريق خلال هذه الفترة.

كما أسهم محرز مع الأهلي في تحقيق عدد من الإنجازات، أبرزها: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمي 2024-2025 و2025-2026 و التتويج بكأس السوبر السعودي عام 2025.