رسميًا.. البوكا يطالب بإلغاء “السوبر كلاسيكو” !!

طالبت إدارة نادي بوكا جونيورز بإلغاء مباراة العودة لنهائي “كوبا ليبرتادوريس” أمام ريفر بليت، المقررة مساء اليوم الأحد، على ملعب مونيمونتال.

ونشر “البوكا” بيانا رسميا جاء فيه:”أمس طلب النادي تأجيل المباراة، بسبب الأحداث التي وقعت، وكانت خطيرة، ويرى البوكا أن ظروف المساواة غير متوفرة”.

موضحاً:”ويطلب النادي إلغاء المباراة، وكذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من لوائح البطولة”.

وسبق للبوكا جونيورز أن تم إستبعاده من ذات البطولة، عام 2015، بسبب أعمال الشغب التي إرتكبها جمهوره حينها، ضد لاعبي الريفر.