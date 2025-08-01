رسميًا.. المنتخب الوطني يتوج بلقب البطولة العربية لكرة السلة في البحرين

تُوّج المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة، مساء اليوم، بلقب البطولة العربية في نسختها الـ26، التي تحتضنها مملكة البحرين، بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا وصعبًا على صاحب الأرض والجمهور، المنتخب البحريني، بنتيجة 70 مقابل 69.

وجاء هذا الانتصار ليمنح الجزائر الفوز الخامس تواليًا في الدورة، مما رفع رصيد “الخُضر” إلى 10 نقاط، مع تبقي مباراة شكلية أمام المنتخب المصري. وحتى في حال الخسارة، سيبلغ المنتخب 11 نقطة، ما يضمن له التتويج الرسمي باللقب دون منازع.

ويُعد هذا التتويج هو الثاني في تاريخ الجزائر في البطولة العربية لكرة السلة، وجاء بعد مشوار مثالي بقيادة المدرب علي بوزيان، الذي نجح في توظيف طاقات اللاعبين وتحقيق الانتصارات المتتالية بأداء جماعي وروح قتالية عالية.

ويُعتبر هذا الإنجاز دفعة قوية لكرة السلة الجزائرية، التي تسعى إلى استعادة أمجادها والعودة بقوة على الساحة الإقليمية والقارية.