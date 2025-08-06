رسميًا.. بن زية ينضم إلى الفيحاء السعودي حتى 2026

أعلن نادي الفيحاء السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري ياسين بن زية، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى غاية صيف 2026.

ويأتي التحاق بن زية بالنادي الناشط في دوري روشن السعودي لتعزيز صفوف الفريق بخبرته الأوروبية. خاصة بعد تجاربه السابقة في الدوري الفرنسي مع ليل، ليون وديجون. قبل أن يخوض تجارب دولية أخرى في كل من فينرباتشي التركي، أولمبياكوس اليوناني، وكاراباغ الأذربيجاني.

وعبّر بن زية عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء، مؤكدًا تطلعه لتقديم أفضل أداء ممكن والمساهمة في تحقيق أهداف النادي، مشيرًا إلى أن الدوري السعودي يعرف تطورًا كبيرًا وأصبح وجهة جذابة للنجوم العالميين.

ويسعى نادي الفيحاء إلى التعاقد مع لاعبين ذوي خبرة دولية لتقديم موسم قوي محليًا. في ظل ارتفاع مستوى التنافس في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.