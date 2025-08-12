بالتفاصيل.. اتحاد العاصمة يعلن رسميا عودة بن شيخة

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، تعاقدها رسميًا مع المدرب عبد الحق بن شيخة، لقيادة العارضة الفنية للفريق الأول لمدة موسم واحد.

ويأتي هذا التعاقد في إطار سعي النادي العاصمي لتعزيز الاستقرار الفني وتهيئة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل. مستفيدًا من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدرب بن شيخة، خاصة أنه يعد أحد الأسماء اللامعة في تاريخ النادي.

وسبق للمدرب بن شيخة قيادة اتحاد العاصمة إلى التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي، في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ الفريق.

ورحّبت إدارة النادي بعودة المدرب إلى “بيت الاتحاد”، معبّرة عن ثقتها الكبيرة في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات والألقاب. و قالت “مرحبا بعودتك يا شيخ، ونتمنى لك كل التوفيق في مهمتك الجديدة”.