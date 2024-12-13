رسميًا.. دولتان جديدتان تنضمان إلى شنغن اعتبارًا من 1 جانفي 2025

وافق وزراء الاتحاد الأوروبي رسميًا على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن اعتبارًا من 1 جانفي 2025.

وحسب موقع شنغن، فقد قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إزالة عمليات التفتيش. على الأشخاص على الحدود البرية الداخلية مع بلغاريا ورومانيا وبينهما اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وقالت المجر، بصفتها رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي غالبًا ما اعتبرت إدراج هذين البلدين. من بين الأولويات الرئيسية لهذا البلد، إن القرار هو انتصار كبير لبلغاريا ورومانيا وكل أوروبا.

واعتبر وزير الداخلية المجري، ساندور بينتر، دخول رومانيا وبلغاريا الكامل إلى منطقة شنغن لحظة تاريخية.

وكان رفع عمليات التفتيش على الأشخاص على الحدود البرية الداخلية مع تلك الدول الأعضاء. وبينها من الأولويات القصوى للرئاسة المجرية، واليوم جعلناها حقيقة واقعة. لن تفيد هذه الخطوة المواطنين البلغاريين والرومانيين فحسب، بل ستعود بالنفع أيضًا على الاتحاد الأوروبي ككل.

وقد دخلت رومانيا وبلغاريا منطقة شنغن عن طريق الجو والبحر في 31 مارس 2024، ولكن ليس عن طريق البر أيضًا.

النمسا ترفع حق النقض على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى شنغن

أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر هذا الأسبوع رفع حق النقض الذي فرضته بلاده. لمدة عشر سنوات على انضمام بوخارست وصوفيا إلى شنغن رسميًا.

وقال كارنر في إعلانه عن القرار: “بعد “شنغن إير”، أصبح “شنغن لاند” مفتوحًا الآن أمام رومانيا وبلغاريا”، نقلاً عن ميديافاكس.

هولندا تعطي الضوء الأخضر أيضًا للانضمام الكامل إلى منطقة شنغن

على غرار الموقف الجديد الذي اتخذته النمسا بشأن هذه المسألة. تدعم هولندا أيضًا الانتهاء من هذه القضية في أقرب وقت ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، لم يأخذ تقرير حديث صادر عن وزيرة اللجوء والهجرة مارجولين فابر. العضو في مجلس الوزراء المسؤول عن هذه السياسة، في الاعتبار محاولة أخيرة من حزبها، حزب الحرية (PVV)، لمنع هذه الخطط.

صرحت الوزيرة فابر بأنها لا تحب حقيقة أن بلغاريا ورومانيا أصبحتا عضوين في منطقة شنغن، لكنها تقبل قرار مجلس الوزراء.