رسميًا.. شباب بلوزداد يعلن التعاقد مع المدرب التونسي معلول

أعلن نادي شباب بلوزداد، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المدرب التونسي نبيل معلول، للإشراف على العارضة الفنية للفريق الأول، بعقد يمتد لموسم واحد، استعدادًا للموسم الكروي 2026-2027.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن اختياره وقع على معلول بالنظر إلى سيرته التدريبية الحافلة.

ويعد معلول من أبرز المدربين في قارة إفريقيا والعالم العربي، بعدما راكم خبرة تتجاوز 25 عامًا قاد خلالها العديد من الأندية والمنتخبات الوطنية، وحقق عدة ألقاب وإنجازات، إلى جانب مشاركاته في أبرز المنافسات القارية والدولية.

وأعربت إدارة شباب بلوزداد عن ثقتها في خبرة وكفاءة المدرب التونسي، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة.

مؤكدة أنها تعول عليه لقيادة الفريق نحو تحقيق أهدافه في الموسم المقبل، وإضافة مزيد من النجاحات إلى سجل النادي.