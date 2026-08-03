رسميًا.. ياسين تيطراوي يلتحق بـ لانس الفرنسي حتى 2031

حسم نادي لانس الفرنسي صفقة التعاقد مع الدولي الجزائري ياسين تيطراوي، وأعلن، مساء الاثنين، ضمه رسميًا قادمًا من شارلوروا البلجيكي، بعقد يمتد إلى غاية صيف عام 2031.

ويأتي انتقال تيطراوي بعد المستويات المميزة التي قدمها في الدوري البلجيكي خلال الموسمين الماضيين، حيث فرض نفسه كأحد أبرز لاعبي الارتكاز بفضل قدراته على افتكاك الكرة، وجودة تمريراته، ودوره الكبير في صناعة اللعب والربط بين الخطوط.

وأشاد النادي الفرنسي بصفقته الجديدة، معتبرًا أن تيطراوي يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتقديم الإضافة المرجوة في خط الوسط، في ظل شخصيته القوية داخل الملعب وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات.

ويواصل خريج أكاديمية بارادو، البالغ من العمر 23 عامًا، خطواته التصاعدية في الملاعب الأوروبية، بعدما لفت الأنظار مع شارلوروا، كما عزز مكانته بمشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026.

وسيرتدي تيطراوي القميص رقم 8 مع لانس، في تجربة جديدة يأمل من خلالها مواصلة تطوره والمساهمة في تحقيق أهداف النادي.