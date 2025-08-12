رسميًا.. بارادو يحسم 3 صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل

أعلن نادي أتلتيك بارادو، اليوم، تعاقده مع ثلاثة لاعبين جدد، في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد. وذلك بهدف تعزيز صفوف الفريق بعناصر واعدة وقادرة على تقديم الإضافة.

وقد ضم نادي الأكاديمية كلًّا من:

رڨيق عماد بعقد يمتد لمدة سنتين، في صفقة تعدّ إضافة قوية لطموحات الفريق.

سامبا كوني، لاعب خط الوسط الإيفواري، الذي التحق بالنادي بعقد لمدة سنتين.

نعماني عبد الكريم، الذي وقّع على عقد يمتد لـ 3 مواسم.

ورحّبت إدارة بارادو بجميع اللاعبين الجدد، معبّرة عن ثقتها في قدراتهم الفنية والبدنية للمساهمة في تحقيق أهداف النادي.

من جهة أخرى، يواصل الفريق العاصمي تحضيراته للموسم الجديد بخوض سلسلة من المباريات الودية. كانت آخرها أمام شبيبة الأبيار، وانتهت بفوز بارادو بنتيجة 6-3. في مباراة شهدت أداءً هجومياً قوياً ونسقًا تصاعديًا في التحضيرات.