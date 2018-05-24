رسم وقائي إضافي مؤقت على المنتجات المستوردة

إقترح مشروع قانون الـمالية التكميلي تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و 200%.

وحسب بيان الوزارة الأولى سيتم تطبيق هذه النسبة على المنتجات الفاخرة الـمستوردة.

التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة.

كما من شأن هذا الرسم الوقائي الإضافي المؤقت أن يساهم في ترشيد الإيرادات.

التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف.

كما جاء في البيان الرسم الوقائي الإضافي المؤقت من شأنه أن يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة الـمؤسسات الـمحلية.

التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق.

علاوة على أن الموردين الأجانب التقليديين قد يأتي البعض منهم للإستثمار في الجزائر.

طالما أن سوقها سيكون محميا، وكل ذلك سيؤدي إلى إنشاء الآلاف من مناصب شغل جديدة لفائدة شباب بلادنا.