رسوب أكثر من 100 ألف تلميذ في”البيام”رغم تخفيض معدل الانتقال إلى 9!

رسب أكثر من 100 ألف تلميذ في امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط “البيام”، رغم تخفيض معدل الانتقال إلى 9 من 20، حيث وصل عدد الراسبين إلى 113 ألف و622 تلميذ.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، عن نتائج امتحان نهاية التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2019 – 2020، حيث وصلت نسبة الانتقال إلى 90.61 من المئة مع احتساب معدل النجاح الخاص بالامتحان الاختاري الذي تم إجراؤه خصيصا للفئة التي لم تستطع التحصل على معدل 9 من 20.

وتعدّ نسبة الانتقال هذه هي الأعلى منذ سنوات، ويرجع الأمر إلى تخفيض معدل الانتقال من 10 إلى 9 من٢٠، وهو ما ساهم في نجاح العديد من التلاميذ وانتقالهم إلى القسم الأعلى.

وقد تقدم أزيد من 699 ألف مترشح لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وبلغ عدد المترشحين المعنيين بهذه الدورة “الاختيارية” من المتمدرسين ٦٤٥‪.٧٩٨ مترشح موزّعين على 2556 مركز إجراء، أشرف عليهم 163.900 مؤطر، في حين، بلغ عدد المترشحين الأحرار 23.581 مترشح.

وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وبعد استشارة مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أسدى في جوان الماضي، تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019 – 2020.

ونصّت التعليمات على أن شهادة التعليم المتوسط “اختيارية” بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ولم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصلين الأول والثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20، إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل 9 من 20 اجتياز الامتحان الذي سيحتسب معدله في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى.

أما بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين، فشهادة التعليم المتوسط تعدّ “إجبارية” بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عال.