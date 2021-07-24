رسوب أكثر من 283 ألف مترشح في امتحان “البكالوريا”

غالبيتهم من المترشحين الأحرار

البكالوريا

5 ٪ فقط من مجموع الناجحين تحصلوا على معدل 9.5 من 20

أظهرت نتائج امتحان شهادة “البكالوريا” التي أعلن عنها، الخميس الماضي، أن عدد الراسبين في امتحان الموسم الدراسي 2020 – 2021 بلغ 283 ألف و 848 مترشح، من مجموع 731 ألف مترشح لذات الامتحان، أي ما يعادل 38.83 من المئة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن نسبة رسوب المترشحين الأحرار في هذا الامتحان المصيري، كانت أكبر من المترشحين النظاميين، حيث أظهرت كشوف النقاط الخاصة بهم، تسجيل نقاط ضعيفة جدا في عدة مواد، بسبب عدم جديتهم من جهة وعدم تحضيرهم لهذا الامتحان المصيري، من جهة أخرى.

وتعدّ نسبة الرسوب في امتحان “بكالوريا“ 2021 الأدنى منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تم تسجيل نسبة نجاح كبيرة في الامتحان لم يسبق لها مثيل منذ سنوات، تجاوزت عتبة 61 من المئة، بعدما بلغت السنة الماضية نسبة 55.30 من المئة.

من جهة أخرى، كشفت مراجع “النهار”، أن ما نسبته 5 بالمائة من الناجحين فقط تحصلوا على معدل النجاح الاستثنائي 9.5 من 20، حيث تم اللجوء إلى تخفيض المعدل بسبب النقاط الجيدة التي تحصل عليها هؤلاء المترشحين في موادهم الأساسية، وتشير الأرقام إلى أن نسبة كبيرة من الناجحين تحصلوا على معدلات تتراوح بين 12 و 15 من 20.