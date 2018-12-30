رسوم إضافية على المواد المستوردة التي تنافس المنتوجات المحلية

أكد المدير العام للتجارة الخارجية خالد بوشلاغم، أن أنه سيتم فرض رسوم الحماية الإضافية ” DAPS” على بعض المواد المستوردة.

مؤكدا خلال نزوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان، أن الرسوم الإضافية تسمح بصفة شفافة للمنتوجات المستوردة من دخول السوق الوطنية.

غير أنه يتم دفع الرسوم التي تمنح الأولوية للمنتوج المحلي وتطبق على المنتوجات المنافسة للمنتوجات الجزائرية.

خاصة وأن التعريفة الجمركية فيها 16 ألف بند تعريفي والرسوم ستكون على 5 بالمائة من هذه التعرفية الجمركية.

وتتراوح هذه الرسوم على حساب قانون المالية التكميلي لسنة 2018 من 30 إلى 200 بالمائة.