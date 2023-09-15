رسوم إضافية للراغبين في السفر إلى إيطاليا

أعطت السلطات الإيطالية موافقتها النهائية على فترة تجريبية سيُطلب فيها من الزوار دفع 5 يورو يوميًا. لدخول المركز التاريخي لمدينة البندقية. ومن المقرر أن يتم تنفيذ نظام التذاكر السياحية القادم هذا اعتبارًا من الربيع المقبل.

وفي هذا الصدد، سيُطلب من أي شخص يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر دفع الرسوم والحجز المسبق لدخوله إلى المدينة.

وتعليقا على هذا القرار، أكد عضو المجلس البلدي المسؤول عن السياحة، سيمون فينتوريني. أن البندقية تبرز كواحدة من أكثر المدن الأوروبية زيارة، وبالتالي فهي تتحمل ثقل السياحة المفرطة.

ويأتي هذا الإعلان قبيل اعتزام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). إضافة مدينة البندقية إلى قائمة المواقع المهددة بالانقراض، بسبب الأضرار الناجمة عن ارتفاع حجم السياح.

كما أعربت منظمة اليونسكو عن عدم رضاها عن التقدم المحرز في البندقية وأوصت بإضافة المدينة وبحيرتها. إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وهي قائمة المواقع العالمية التي تعتبر “مهددة بمخاطر جسيمة ومحددة”.

ويأتي هذا التحذير قبل انعقاد الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في الرياض في سبتمبر. حيث سيتم التصويت على هذه القضية.

على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت البندقية تغيرًا كبيرًا حيث أدى انتشار شركات الطيران ذات الأسعار المعقولة والمنخفضة التكلفة. إلى زيارة 25 مليون سائح للمدينة في عام 2019، وكان من المتوقع أن يتصاعد هذا الرقم إلى 38 مليونًا بحلول عام 2025.

ومع ذلك، في أقل من قرن من الزمان، تضاءل عدد السكان المحليين من 150 ألفًا إلى 50 ألفًا فقط. حيث انتقلت العائلات الأكبر سنًا، التي تواجه تحديات مالية، إلى البر الرئيسي وحولت ممتلكاتها إلى أماكن إقامة سياحية.