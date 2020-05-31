رسوم تصل إلى 250 مليون سنتيم على السيارات الفخمة

وافقة لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني على التعديلات المقترحة على المادة 19 والتي تخص الرسم على الطابع للسيارات.

وتم التصويت بالأغلبية على هذا التعديل من خلال اقرار رسوم على السيارات الجديدة تتراوح مابين 100 ألف دينار جزائري إلى 1.6 مليون دينار جزائري بالنسبة للسيارات السياحة ذات محرك بنزين

اما بخصوص السيارات السياحية ذات محرك ديزل فإن قيمة الرسم المفروض عليها تتراوح مابين 100 ألف دينار جزائري و 2.5 مليون دينار جزائري بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك ديازال و التي تتراوح قوة محركها مابين 1200 سم مكعب 2500 سم مكعب.