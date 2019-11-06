رسوم تصل إلى 40 بالمائة على التجهيزات الكهرومنزلية

أقرت لجنة المالية بالبرلمان تعديلا على المادة 61 من قانون المالية والتي تخص فرض رسم الفعالية الطاقوية على الأجهزة الكهرومنزلية المصنعة محليا والمستوردة.

وتشمل هذه الضريبة كل التجهيزات التي تشتغل بالكهرباء والغاز و التي يشكل اشتغالها استهلاكا مفرطا للمواد الطاقوية.

ويتم احتساب هذه الضريبة حسب معيار التحكم الطاقوي ويتم دفع هذه الرسوم عند الإستيراد بالنسبة للتجهيزات المستوردة أو عند الخروج من المصنع بالنسبة للتجهيزات المصنعة محليا.

و تم تحديد قيمة هذا الرسم مابين 5 إلى 30 بالمائة بالنسبة للمواد المصنعة محليا.

أما بالنسبة للتجهيزات المستوردة فقد تم تحديد قيمة الرسم من 5 إلى 40 بالمائة حسب كمية استهلاكها للطاقة