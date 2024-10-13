رسوم تصل إلى 400 دينار على كل مسافر يتنقل عبر الطائرة

سيتم إجبار كل مسافر يستغل الطائرة كوسيلة نقل، بدفع أتاوة متفاوتة القيمة تحول لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني.

وبالاستناد إلى مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، فتحدد قيمة الأتاوة بـ

100 دينار لتشمل المسافرين باتجاه مطار جزائري، وذلك انطلاقا من مطار هواري بومدين، “محمد بوضياف” بقسنطينة، وهران، حاسي مسعود، بجاية، عين أمناس، غرداية، تمنراست، جانت، تلمسان وعنابة، فيما تقدر القيمة بـ 75 دينار انطلاقا من المطارات الأخرى.

أما بشأن المسافرين باتجاه مطار أجنبي، فقيمة الأتاوة هنا تترفع لتصل إلى عتبة بـ400 دينار انطلاقا من مطار هواري بومدين، و300 دينار انطلاقا من مطارات قسنطنية، وهران، حاسي مسعود، بجاية، عين أمناس، غرداية، تمنراست، جانت، تلمسان، عنابة، الشلف وسطيف، و200 دينار انطلاقا من مطارات أخرى.

وتطبق هذه الإتاوة التي يتحملها المسافرون، على جميع الرحلات الجوية المنطقة من مطار وطني إلى مطار وطني أو مطار دولي ويتم تحصيلها من طرف الشركات الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية وشركات النقل الجوي الأجنبية وكل مستغل للطائرات.

وبررت الحكومة قرارها هذا، بضرورة توفير موارد إضافية للوكالة سالفة الذكر للقيام بمهمتها فيها يخص الخدمات العمومية لاسيما تلك المتعلقة بالأمن، الرقابة، الإشراف والانتظام في قطاع الطيران.