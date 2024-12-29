رسوم جديدة على استيراد النشريات الدورية الأجنبية وتراخيص إنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية

تضمن قانون المالية لسنة 2025، الصادر اليوم في الجريدة الرسمية، رسوما جديدة على استيراد النشريات الدورية الأجنبية وتراخيص إنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية.

وبموجب المادة 119 من هذا القانون، فإنه ينشئ رسم على شكل حق طابع على استيراد النشريات الدورية الأجنبية وتراخيص إنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية.

ويحدّد كما يأتي :

- رخصة استيراد النشريات الدورية الأجنبية : 10.000 دج.

– رخصة الإنتاج السمعي البصري : 10.000 دج.

الأعمال السمعية البصرية الآتية :

– الفيلم التلفزيوني 40.000 دج .

-الفيلم الوثائقي : 20.000 دج.

-سيتكوم والسلسلات والمسلسلات : 50.000 دج.

-الومضة الإشهارية : 10.000 دج.

– الفيلم الإشهاري والفيلم المؤسساتي : 30.000 دج .

كما يخصص حاصل هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 156-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة “.

وتنص المادة 120 على رسم، في شكل طابع، على البطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين (5000 دينار) واعتماد المكاتب الإعلامية الخاضعة لقانون أجنبي (300.000 دينار) واعتماد المراسلين الدائمين لوسائل الإعلام الخاضعة لقانون أجنبي (10.000دينار).

كما يخصص حاصل هذا الرسم أيضا لحساب التخصيص الخاص رقم 156-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة “.