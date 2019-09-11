رسوم جديدة على تأشيرات العمرة بـ300 ريال لكل المعتمرين

ستعرف تكاليف العمرة ارتفاعا بمليوني سنتيم، بعد فرض السلطات السعودية رسوما جديدة على تأشيرات العمرة بـ300 ريال.

وذلك تزامنا مع إلغائها لضريبة الـ2000 ريال التي كانت مفروضة على مكرري العمرة والحج فقط.

حيث ستكون رسوم 300 ريال مضافة لـ94 ريالا حقوق تأشيرة العمرة شاملة لكل طلبات التأشيرة من دون استثناء.

ألغت السلطات السعودية بمرسوم ملكي ضريبة الـ2000 ريال، التي كانت مفروضة على المعتمرين والحجاج نظير تكرار العمرة والحج.

حيث تم تعديل القرار بتثبيت رسوم إضافية على تأشيرة العمرة بـ300 ريال، يدفعها طالبو تأشيرات العمرة من دون استثناء.

إلى جانب 94 ريالا قيمة التأشيرة، ليصبح الإجمالي بذلك 394 ريال مستحقات تأشيرة العمرة.

وأعلنت وزارة الحج السعودية، أول أمس، عن قرار جديد صادر عن مرسوم ملكي، يقضي بإعفاء كل المعتمرين.

والحجاج عبر كل بلدان العالم من دفع ضريبة تكرار العمرة التي فرضت قبل ثلاث سنوات.

والتي كانت تصل إلى 10 ملايين سنتيم بالعملة الوطنية، مما جعل تكاليف العمرة تقفز إلى الضعف.

بالنسبة لكل من يعيد الاعتمار خلال الثلاث سنوات الموالية لعمرته الأولى ونفس الشيء بالنسبة للحج.

وجاء قرار إعفاء المعتمرين من ضريبة تكرار العمرة، حسب وزارة الحج السعودية، لتتماشى ونظرة المملكة 2030.

التي تهدف إلى بلوغ عتبة 30 مليون حاج ومعتمر وزائر لبيت الله الحرام.

وقد توجب ذلك فتح المجال أمام الراغبين في تكرار العمرة كل موسم من دون أية عراقيل.

من خلال إلغاء العمل بالضريبة التي كانت مفروضة على الحجاج.

وكشفت الجريدة السعودية المقربة من دائرة القرار «عكاظ»، عن المرسوم الملكي الهام لكل المسلمين.

مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان الرسمي عن هذا القرار قريبا، في وقت ظهر فيه وزير الحج السعودي وثمّن هذا القرار.

معتبرا إياه تسهيلا لإجراءات زيارة بيت الله الحرام، وكسر كل القيود التي من شأنها الحد من إصدار تأشيرات العمرة.

وستعرف تكاليف العمرة ارتفاعا بشكل عام لكل المعتمرين من دون استثناء، بعد قرار الرسوم الجديدة عقب إلغاء الضريبة.

والتي حددت بـ300 ريال إضافية يدفعها كل طالب تأشيرة، بغض النظر عن تكرار العمرة أولا.

وهو ما يعادل 15 ألف دينار، سيتحملها المعتمر سواء قام بتكرار العمرة أو خلال عمرته الأولى.