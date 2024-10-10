رسوم على بطاقات ترقيم السيارات والجرارات والسفن

تخضع بطاقات ترقيم السيارات السياحية والشاحنات الصغيرة وسيارات النقل الجماعي إلى حقوق تفرض على الطوابع عند تسليم العقد. حيث قدرت قيمة تلك الحقوق حسب عدد الأحصنة.

وقدرت قيمة بطاقة الترقيم بـ 800 دينار للمركبة بأحصنة يتراوح عددها من 2 إلى 4. وألف دينار للمركبة بأحصنة من 5 إلى 9. أما التي يصل عدد أحصنتها إلى 10 فإن قيمة الطابع يقدر بألفي دينار. فيما تم تحديد القيمة بألف دينار للجرارات. وتصل إلى ألف دينار وثلاثة آلاف دينار بالنسبة للآليات المتحركة للأشغال العمومية.

وبالنسبة للسفن، تصل القيمة إلى 7 آلاف دينار لسعة ما بين 1 طن إلى 2 طن، و5 ملايين لعشرين طناً فأكثر.