رسوم على رفع القمامة المنزلية.. وتحديد قيمتها بقرار من “المير”

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2021، رسوما تطبق على مستوى كل البلديات بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي وبعد مداولة من المجلس البلدي وبعد استطلاع رأي السلطة الوصية رسوم تخص رفع النفيات المنزلية.

وحسب ماجاء في مشروع قانون المالية حسب بعض المضامين التي اطلعت “النهار” عليها ، فإنه يؤسس سنويا لرسم على رفع القمامات المنزلية وذلك طبقا لتعريفات محددة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

ويأتي تحديد قيمة الرسم على النفايات المنزلية بعد استطلاع رأي السلطة الوصية.

ونص المقترح أن بعض رؤساء المجالس الشعبي البلدية لم يقوموا بموافاة الإدارة بالتعريفات لتمكينها من تأسيس هذا الرسم في وقت سابق.

وعليه أضاف ذات المقترح من أجل الحفاظ على مصالح الجماعات المحلية كما تم اقتراح وضع إطار قانوني للتمديد الضمني للتعريفات السابقة في غياب مداولات المجلس الشعبي البلدي.