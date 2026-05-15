رسو الباخرة “Corinthian” بميناء الجزائر وعلى متنها 84 سائحا

رست صبيحة اليوم الجمعة، الباخرة السياحية Corinthian بميناء الجزائر و على متنها 84 سائحا من جنسيات مختلفة.

وحظي السياح بإستقبال مميز من قبل مصالح مؤسسة ميناء الجزائر، كما تم توفير كل التسهيلات اللازمة لضمان مرور سليم للركاب في الحافلات التي ستقودهم إلى جولات إستكشافية للمعالم الأثرية التي تزخر بها الجزائر العاصمة.

ويندرج هذا النشاط ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحركة السياحية البحرية وتنشيط الواجهة البحرية الجزائر.