رسو الطواف الإسباني” AUDAZ-P45″ بميناء الجزائر

رسى صبيحة اليوم الثلاثاء بميناء الجزائر الطواف ” AUDAZ-P45 ” التابع للبحرية الاسبانية، في توقف يدوم ثلاثة أيام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية جاءت في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري- الإسباني. وعلى هامش التوقف، قام قائد الطواف الإسباني ” AUDAZ-P45 ” بزيارة مجاملة إلى قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قايد نور الدين.

وأوضح البيان، أنه خلال هذا التوقف ستنفذ وحدة من القوات البحرية المتمثلة في الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار ” رقم المتن 807، بتمرين في البحر من نوع “PASSEX بالشراكة مع الطواف الإسباني ” AUDAZ-P45 “.

كما يهدف هذا التوقف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي العسكري، بين القوات البحرية الجزائرية والإسبانية.

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الفرقاطة الباكستانية ” ALMAGIR-260″ ترسو في ميناء الجزائر

كما رست الفرقاطة ” ALMAGIR-260″ التابعة للبحرية الباكستانية، نهاية نوفمبر في ميناء الجزائر لمدة ثلاثة أيام.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الباكستاني لحساب سنة 2021. رست أمس الاثنين، بميناء الجزائر، الفرقاطة ” ALMAGIR-260″ التابعة للبحرية الباكستانية في توقف يدوم 03 أيام.

خلال هذا التوقف، ستنفذ وحدة عائمة من قواتنا البحرية تمرين من نوع PASSEX. سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال البحث والإنقاذ في البحر.

تجدر الإشارة أن الوفد الباكستاني حظي باستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قايد نور الدين.

الفرقاطة “المدمر 911” تشارك في تمرين “فينيكس إكسبريس-21”

كما قام اللواء بن مداح محفوظ قائد القوات البحرية بالنيابة، بتفتيش الفرقاطة المدمر رقم المتن 911. على مستوى الأميرالية. وجاء هذا التفتيش، بعد مشاركة الفرقاطة. في الطبعة الــ 14 للتمرين “فينيكس إكسبريس-21”.

وتم تنظيم التمرين، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 29 ماي 2021 في عرض السواحل التونسية. وعرف هذا التمرين المتعدد الجنسيات في مرحلته الدينامكية تنفيذ مناورات تكتيكية. بالإضافة كذلك إلى عمليات المنع البحري تحت قيادة المركز المشترك للعمليات البحرية.