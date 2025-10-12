رسو المدمّرة الأمريكية “USS ROOSEVELT” بميناء الجزائر لتعزيز التعاون البحري الثنائي

رست المدمّرة الأمريكية “USS ROOSEVELT (DDG-80)” بميناء الجزائر في توقف يدوم إلى غاية 16 أكتوبر 2025. في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الأمريكي.

وحسب بيانٍ لوزارة الدفع الوطني، قام قائد المهمة والوفد المرافق له، خلال هذا التوقف، بزيارة مجاملة إلى العميد، قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى. وذلك بمقر القاعدة البحرية الجزائرية، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البحريتين الجزائرية والأمريكية.

وفي هذا الإطار، ستُبرمج نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة أفراد طاقم السفينة الأمريكية، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة بين إطارات من القوات البحرية الجزائرية وطاقم المدمّرة الأمريكية.

كما سيتم تنفيذ تمرين بحري مشترك من نوع “PASSEX” في عرض البحر، تشارك فيه الفرقاطة المتعددة المهام “الرادع” التابعة للقوات البحرية الجزائرية، والمدمّرة الأمريكية “USS ROOSEVELT (DDG-80)”.

وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك بين الوحدات البحرية للبلدين وتبادل الخبرات في مجالات المناورة، التنسيق العملياتي، الاتصالات البحرية وعمليات السلامة في البحر.