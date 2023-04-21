رسو باخرة على متنها 64 سائحا أجنبيا بميناء وهران

رست أمس الخميس بميناء وهران الباخرة السياحية “أس أش ديانا” وعلى متنها 64 سائحا أجنبيا للقيام بجولة الى عاصمة غرب البلاد.

وحسبما أبرزته مديرية السياحة والصناعة التقليدية في بيان لها، فإن هؤلاء السياح سيقومون بزيارة عدة معالم سياحية وثقافية ودينية وتاريخية تزخر بها ولاية وهران.

وباشر السياح جولتهم بزيارة الساحات المعروفة على غرار “أول نوفمبر” بوسط المدينة ومسجد رباط الطلبة بأعالي جبل مرجاجو المطل على وهران مرورا بمعالم سياحية معروفة على غرار قصر الباي والمتحف الوطني العمومي “أحمد زبانة” والمكتبة البلدية.

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