رسو باخرة محملة بشحنة معتبرة من الأغنام المستوردة بميناء الجزائر

رست اليوم الخميس الباخرة “Freedom” بميناء الجزائر، وعلى متنها شحنة معتبرة من الأغنام المستوردة. وذلك في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لضمان وفرة الأضاحي في السوق الوطنية. وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضبط التموين وتعزيز الاستقرار.

وحسبما أفاد به بيان لميناء الجزائر فإن هذه العملية تندرج ضمن الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها بتعليمات من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بهدف تأمين استقبال الشحنات في أفضل الظروف، حيث تم تسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية لضمان السير الحسن لعملية التفريغ، وفق المعايير المعمول بها داخل المنشآت المينائية.

كما جرت العملية في إطار تنسيق محكم بين مختلف المصالح المعنية، لاسيما الجهات البيطرية المختصة. التي باشرت فورًا عمليات المراقبة الصحية للتأكد من سلامة القطيع واحترام شروط الاستيراد المعتمدة.

div>

