رسو باخرة محملة بـ 7800 رأس غنم قادمة من إسبانيا بميناء مستغانم

وصلت منذ قليل باخرة محملة بالأضاحي المستوردة إلى ميناء مستغانم والمقدرة بـ 7800 رأس غنم قادمة من اسبانيا.في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي باستيراد مليون رأس. من الماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

هذا واستقبل أمس كل من ميناء عنابة وميناء الجزائر، ثلاث بواخر محملة بشحنة من الأغنام المستوردة.

حيث رست بميناء عنابة باخرة محملة بـ13.000 رأس غنم، في حين استقبل ميناء الجزائر باخرتين، إحداهما محملة بـ13.000 رأس، والأخرى بـ8.000 رأس .

وتتواصل عمليات استيراد المواشي وفق برنامج عمل محكم. وفي ظل ظروف تنسيقية جيدة بين مختلف الهيئات المتدخلة. لضمان السير الحسن لهذه العملية واحترام المعايير الصحية والتنظيمية المعمول به.