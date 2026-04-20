رسو باخرة محملة بقرابة 14 ألف رأس غنم روماني بميناء سكيكدة

رست باخرة OMEGA STAR أمس، بالرصيف رقم 04، القادمة من رومانيا والناقلة لـ 13800 من رؤوس الأغنام المستوردة لعيد الأضحى بميناء سكيكدة.

وذلك في إطار السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بأضاحي العيد. وتجسيدا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل و كذا مجمع الخدمات المينائية بإتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لتسهيل هذه العملية.

وطبقا للجهاز التنظيمي المكلّف بمعالجة هذا النوع من السفن، هيأت مصالح مؤسسة ميناء سكيكدة جميع الوسائل البشرية واللوجيستية لمعالجة الباخرة. قصد إنزال أضاحي العيد في أحسن الأحوال قبل تحويلها إلى المواقع المخصصة لإستقبالها.

