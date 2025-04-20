رسو مفرزة للأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر

رست اليوم الأحد بميناء الجزائر، المفرزة التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري الجزائري -الروسي من 20 إلى 24 أفريل 2025 .

المفرزة الروسية مكونة الغواصة krasnodar والقاطرة البحرية للإنقاذ EUGENY TCHUROV .

وأوضح بيان وزاة الدفاع الوطني أن هذا التوقف يسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين.

كما ستنظم نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة أفراد طاقم المفرزة.

وخلال هذا التوقف، قام قائد المهمة والوفد المرافق له، بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى، بمقر القاعدة البحرية بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى.