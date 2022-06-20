قناة النهار رسيم بن غانم: لدينا مساحات كبيرة في الجزائر تسمح بالإستثمار في شتى المجالات بقلم النهار أونلاين نشر في 20 جوان 2022 - 23:10 شارك غرِّد أرسل 51 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KdzF7 اقرأ أيضا أمن: زلاجات مائية تهدد أمن المصطافين .. وأصابع الإتهام تتجه للمؤجرين قناة النهار 08 جوان صحة: توفير القسطرة المتقطعة لتخفيف معاناة المصابين بالمثانة العصبية قناة النهار 19 جوان اليوتيوبر المصري علي سعيد: أتمنى زيارة قسنطينة والصحراء قناة النهار 02 جوان النهار TECH: تقنية جديدة.. تغيير شاشة الهاتف دون تغيير "لافيشور الأوريجينال" قناة النهار 15 جوان وزير النقل يشرف على تنصيب مدير عام جديد لمؤسسة تسيير الموانئ قناة النهار 18 جوان بلماضي: أرضية الملعب كانت مقبولة وحضور الجمهور فاجئني بعد خيبة كأس العالم قناة النهار 04 جوان فاسألوا: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل قناة النهار 05 جوان الجزائر في أسبوع: الجزائر تقرر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا قناة النهار 10 جوان التحضير النفسي للمقبلين على "البيام" و"الباك"..شهادات تلاميذ فشلوا في النجاح قناة النهار 02 جوان حكاية نجاح: في عيد الطفولة..أطفال ينقلون تجاربهم في أجمل صورة قناة النهار 01 جوان