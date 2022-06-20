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رسيم بن غانم: لدينا مساحات كبيرة في الجزائر تسمح بالإستثمار في شتى المجالات

بقلم النهار أونلاين
رسيم بن غانم: لدينا مساحات كبيرة في الجزائر تسمح بالإستثمار في شتى المجالات
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