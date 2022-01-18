رشيدة سعدي بوعلوش:”للمترشح الحق في التسجيل في 4 جامعات للمشاركة في مسابقة الدكتوراه “
كشفت مديرة التكوين في “الدكتوراه” بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رشيدة سعدي بوعلوش، بأن للطالب حق الترشح في أربع جامعات، وكل جامعة مجبرة على تحديد تواريخ الامتحان، وهذا حتى يتمكن الطالب من إجراء المسابقة حسب التوقيت الذي يساعده.
وكشفت المتحدثة بأن السنة الماضية تم تسجيل مشاركة ضعيفة للطلبة، وهذا بسبب عدم إبلاغ الطلبة بتواريخ المسابقة، وهو الأمر الذي ساهم في عزوف الطلبة عن المشاركة في الامتحان ببعض التخصصات .
وأضافت المتحدثة بأنه هذه السنة تم منح 50 من المئة من المناصب البيداغوجية للتكوين في “الدكتوراه” بالنسبة للتخصصات العلمية والتكنولوجية، وهي نفس النسبة التي تم منحها للعلوم الإنسانية والاجتماعية .
هذه شروط المشاركة في الدكتوراه لهذه السنة
وأشارت المتحدثة إلى أن شروط المشاركة هذه السنة هي نفس الشروط التي تم العمل بها العام الماضي، حيث قررت الوزارة رسميا إلغاء التصنيفات من المسابقة، وهو ما يعني ضمان المشاركة للجميع إذا توفرت فيهم بعض الشروط، وهي ألا يكون الطالب قد أعاد السنة، سواء في الطور الأول “ليسانس” أو الطور الثاني “ماستر”، كما يجب ألا يكون للطالب عقوبة من الدرجة الثانية في مساره الجامعي، وهو ما يعني أنه إذا توفر هذين الشرطين، فكل طالب حاصل على شهادة “ماستر” من حقه المشاركة في المسابقة، مهما كان تصنيفه ومعدله الترتيبي في “الماستر”، وهو ما تضمنته المادة 7 من القرار، التي جاء فيها “يتم الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث على أساس المسابقة بالنسبة للمترشحين الحائزين على شهادة الماستر، أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والذين لم يعيدوا السنة ضمن مسارهم التكويني في الطورين الأول والثاني، ولم يتعرضوا لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية”.
وحسب القرار، فالتكوين في “الدكتوراه” ينظّم حسب الشعبة من أجل بلوغ الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، العلمية والتكنولوجية للبلد، بالانسجام مع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمرجع الوطني لمحاور البحث ذات الأولوية، ومشاريع البحث المستوفاة للشروط والمعتمدة، كما يجب أن تستجيب التكوينات المؤهلة وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للانشغالات البيداغوجية والعلمية والاقتصادية للبلد والتعاون الوطني، ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية سنويا حسب أهداف التكوين، كما يجب أن يراعى في تأهيل مؤسسات التكوين، قدرتها على التأطير والتوفر على مراكز البحث.
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هذا وأفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة تنظيم مسابقة الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية 2021-2022.
وحسب بيان الوزارة، فقد تم فتح الأرضية الرقمية PROGRES لتسجيل المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث 2022-2021 من 16 إلى 27 جانفي 2022
وقد حدد تاريخ 28 و29 جانفي 2022 لإيداع ملفات الترشح للمسابقة عبر الأرضية الرقمية PROGRES.
كما يمكن تأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر PROGRES بداية من (30 جانفي إلى 1 فيفري 2022).
أما بخصوص مراقبة مطابقة ملفات المترشحين على مستوى مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر PROGRES. فقد حدد تاريخه (من 05 إلى 19) فيفري 2022.
كما سيتم دراسة ملفات المترشحين من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه غير PROGRES. من (10 فيفري 2022)
ثم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين عبر FOGIES. من (09 و10 فيفري 2022)
وكذا إيداع طعون المترشحين غير المقبولين عبر PROGRES من (11 إلى 13 فيفري 2022)
كما سيتم دراسة طعون المترشحين غير المقبولين في المسابقة عبر PROGrES (14 فيفري 2022).
زالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للمسابقة عبر PROGRES من (20 فيفري إلى 20 مارس 2022 ).
وصولا لإجراء مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث.
كما نوهت الوزارة أن المسابقات تجرى يومي الخميس والسبت على مستوى المؤسسة الجامعية خلال المدة المحددة لإجراء المسابقات.
وسيتم نشر النتائج الثانية لمسابقة الدكتوراه بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة. في أجل 3 أيام كأقصى حد بعد تاريخ إجراء المسابقة.
كما سيتم تسجيل المترشحين المقبولين في الدكتوراه لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر progres خلال 15 يوما الموالية للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.
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