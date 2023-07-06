رشيد آيت محمد: “اللاعبون كانوا عازمين على اسعاد الشعب الجزائري”

ثمّن مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، رشيد آيت محمد، المجهودات التي بذلها لاعبوه، في مواجهة منتخب السودان، والتي منحتهم فوزا ثمينا.

وصرح آيت محمد، لتلفزيون “النهار”: “اللاعبون كانوا على وعي بأهمية مباراتهم أمام السودان، ومجهوداتهم لم تذهب هباءً”

كما أضاف: “تزامن هذه المباراة مع عيد الاستقلال، حمّس اللاعبين على اسعاد الجمهور الجزائري”.

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي، فاز على نظيره السوداني، أمس الأربعاء، بهدفين لهدف، ضمن الألعاب العربية الجارية بالجزائر.