رشيد أزواو: “مواجهة الوداد صعبة لكن الشبيبة لا تهاب أي منافس”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مسير شبيبة القبائل، رشيد أزواو، بصعوبة مباراتهم أمام الوداد البيضاوي، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على تحقيق الفوز.
وصرح رشيد ازواو، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “هذه المواجهة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين”.
كما أضاف مسير الشبيبة: “فريقنا حضّر جيدا لهذه المباراة، ونتمنى تحقيق الفوز بالدعم الكبير لجماهيرنا”.
وتابع رشيد أزواو: “الشبيبة تملك سبعة ألقاب افريقية ولا تهاب أي منافس، وسنعمل على اسعاد الجماهير الجزائرية عامة وجمهور الشبيبة بصفة خاصة”.
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