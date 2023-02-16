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الرياضة

رشيد أزواو: “مواجهة الوداد صعبة لكن الشبيبة لا تهاب أي منافس”

بقلم كريم تيغرمت
رشيد أزواو: “مواجهة الوداد صعبة لكن الشبيبة لا تهاب أي منافس”
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اعترف مسير شبيبة القبائل، رشيد أزواو، بصعوبة مباراتهم أمام الوداد البيضاوي، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح رشيد ازواو، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “هذه المواجهة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين”.

كما أضاف مسير الشبيبة: “فريقنا حضّر جيدا لهذه المباراة، ونتمنى تحقيق الفوز بالدعم الكبير لجماهيرنا”.

وتابع رشيد أزواو: “الشبيبة تملك سبعة ألقاب افريقية ولا تهاب أي منافس، وسنعمل على اسعاد الجماهير الجزائرية عامة وجمهور الشبيبة بصفة خاصة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/I4ksD
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