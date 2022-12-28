قناة النهار رشيد أوكالي: تلقينا عدد كبير من الطلبات للتغطية الصحفية للشان في سابقة تاريخية بقلم النهار أونلاين نشر في 28 ديسمبر 2022 - 18:46 شارك غرِّد أرسل 34 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kixBj اقرأ أيضا الوزير الأول: حققنا مكاسب كبيرة في مجال الطفولة بضمان التمدرس الإلزامي و المجاني الذي قارب 99 % قناة النهار 19 ديسمبر طلبة جامعيون يطورون فكرة حاوية القمامة الذكية بسكيكدة قناة النهار 21 ديسمبر أمطار مرتقبة بداية من مساء الغد على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر دلال خير: أم تبكي بحرقة على مرض إبنيها.. علاجهم الوحيد في الخارج لكن بمبلغ خيالي قناة النهار 16 ديسمبر الوزير الأول: شبكة المؤسسات التكوينية تستقبل أكثر من نصف مليون متربص في أكثر من 23 شعبة قناة النهار 26 ديسمبر حسين آشيو: ميسي أخذ كل شيئ وبقيت عقدة التتويج بكأس العالم قناة النهار 07 ديسمبر أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر أجواء غائمة جزئيا لظهيرة يوم الأحد في هذه المناطق قناة النهار 18 ديسمبر المسيلة: تسمين الماشية تحضيرا للشهر الفضيل.. عادة الموالين من جيل إلى جيل قناة النهار 24 ديسمبر رقمنة المصالح الإستعجالية.. تخفيف الضغط على الطاقم الطبي والمريض قناة النهار 14 ديسمبر