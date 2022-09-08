قناة النهار رشيد السكيكدي: المشاكل كامل لقيتلهم الحلّ.. ونقدر نقنعهم باه نروحو للمونديال بقلم النهار أونلاين نشر في 08 سبتمبر 2022 - 23:52 شارك غرِّد أرسل 67 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zqKfh اقرأ أيضا "والي بسكرة خلال زيارة لمتوسطة شنشونة بجمورة.. "كاين غش في الإسمنت ولي موش قادر يخدم يتغير قناة النهار 04 سبتمبر "وزير الفلاحة : "هناك بعض الأسمدة يجب علينا إستيرادها قناة النهار 04 سبتمبر "وزير التربية :" حملة تنظيف لكل المؤسسات التعليمية قبل الدخول المدرسي قناة النهار 08 سبتمبر "طالع هابط: مرفق عمومي بالوادي.. "بعدما كان مخروب خدموه وخلاوه حابس قناة النهار 28 أوت طيب معانا .. les ravioles بالسبانخ 😋شرائح العجل بصلصلة الخردل 🥩كعك بالإيجاص 🍐 قناة النهار 21 أوت ريبورتاج: تطبيق جديد.. أحياء جزائرية بنكهة المدن الذكية قناة النهار 04 سبتمبر تحريات.. مداهمات فجائية لرجال الدرك الوطني بالشواطئ في مشاهد حقيقية قناة النهار 30 أوت كـ.ـارثة ..سقوط بناية قديمة بحي واد أوشايح ولا تزال تـهـ.ـدّد أرواح السكّان قناة النهار 03 سبتمبر "والد الطفل بوخاتم الذي عثر على بقـ.اياه بتيارت: " لقيت ولدي مرمي فالكاف لحقت غير على عـ.ظامو قناة النهار 29 أوت عين الدفلى: سكان العبابسة يشتكون عدم صلاحية المياه الشروب قناة النهار 07 سبتمبر